وكيل صحة قنا يتفقد مستشفي الصدر ومكتب الصحة

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية موسعة لمستشفي صدر قنا ومكتب صحة قنا بدأها بمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي ، حيث تفقد سيادته أقسام المستشفي المختلفة ومدي مكافحة العدوي بالأقسام وتشغيل شبكة الأكسجين والتزام الفرق الطبية بالتواجد.

وخلال تفقده للمستشفي إطمئن الدكتور محمد علي المرضي بالأقسام وعلي حالتهم الصحية وبروتوكول العلاج الموصوف لهم وإستكمل الدكتور محمد بدران جولته بتفقد مكتب صحة قنا ، حيث راجع وكيل صحة قنا تقديم الخدمات الوقائية للمواطنين المترددين علي مكتب الصحة وتوافر الأمصال الضرورية ، كما راجع سيادته إستخراج شهادات الميلاد والوفاة ومدي الدقة في تسجيل البيانات ، موجهاً بتذليل المعوقات لحصول المواطنين علي خدماتهم اللازمة .

وخلال الزيارة الموسعة والتي رافقه فيها والدكتور عبدالله حمدي د.محمود عبدالهادي ، د.ريم برغوت ، والدكتورة سمر عاطف ، والدكتورة سلمي القاضي أعضاء فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية والدكتور خالد همام مدير إدارة قنا الصحية، وتفقد الدكتور بدران قاعات التدريب داخل مبني الثقافة الصحية ، حيث تابع سيادته الدورات الطبية التي يقدمها قسم الطب العلاجي بالمديرية لتحسين مستوي الآداء لدي الفرق الطبية.

وتفقد دورة مكافحة العدوي للأطباء والتمريض بأقسام المستشفيات حيث عرضت الدورة التعريف بإجراءات مكافحة العدوي وتطبيق كافة السياسات اللازمة مع الترصد العدوي المكتسبة داخل المستشفيات، والعمل علي تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من انتشار العدوي بين الفرق الطبية داخل المستشفيات.

كما تفقد بدران خلال جولته دورة الباطنة العامة والتي قدمت عرضاً موسعاً حول التعريف بالأمراض العامة والتعامل معها وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة في العناية المركزة والتعامل الآمن مع حالات الغسيل الكلوي من المرضي وكيفية التعامل مع حالات حموضة الدم وكيفية التحكم في أملاح ومعادن الدم .

وفى سياق آخر، افتتح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا اليوم الاثنين مركز معلومات شبكات مرافق قنا، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، بمقر مجلس مدينة قنا القديم أمام مديرية التربية والتعليم، وذلك لتقديم خدمات الرفع المساحى لأهلى محافظة قنا بأسعار رمزية بما يضمن خدمات رفع دقيقة لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض، ومعاونة المقاولين وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى ، بالإضافة الى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالمحافظة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ, ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد بالمحافظة ، النائب حماده الجبلاوى ، والنائب مصطفى محمود، عضوا مجلس النواب والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب والصرف الصحى بقنا ، والمهندس حماده ياسين مدير مركز معلومات الشبكات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح محافظ قنا أن مركز معلومات شبكات المرافق ، يعد إضافة قوية للمشروعات الخدمية بالمحافظة ويعتبر أول مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وإمداد مخططي ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية مع التحديث المستمر لها، وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.

ومن جانبه أضاف مدير مركز معلومات شبكات المرافق ان المركز يقع على مساحة 600مترمربع, ويعمل به 50 موظف ، وبلغت تكلفه رفع كفاءة وتطوير المبنى 10مليون جنيهاً وتكلفة أجهزة كشف المرافق والكشف المساحى 27 مليون جنيهاً ، لافتًا أن المركز يصدر الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض.

حيث يعمل على الحفاظ على البنية التحتية من خلال كشف المرافق وتقديم الدعم الفنى لتلافى حدوث أى كسر او تلف بالمرافق العامة ( كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات)، بالإضافة إلى قيام المركز بالرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها، ‎وذلك من خلال كشف ورفع دقيق لمسارات المرافق واعداد قواعد بيانات GIS التى تخدم المواطنين والمشروعات الاستثمارية على مستوى المحافظة.