إعدام 13.5 طن أسمدة غير صالحة بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الزراعة في الحفاظ على حقوق المزارعين، ووصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه، وتقديم منتجات زراعية وأسمدة آمنة.

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بمركز ومدينة أبوصوير، أمس الأحد، للمرور على منافذ ومحال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، لمراقبة وإحكام السيطرة على الأسواق وضمان تقديم منتجات آمنة للمزارعين.

وأكد محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام ١٣.٥طن من الأسمدة الغير صالحة للاستخدام الزراعي، بجانب تحرير عدد من المحاضر للتجارة في الأسمدة والمبيدات والأعلاف بدون ترخيص، علاوة على ضبط ٢ طن أسمدة، ٢.٥ طن من الأعلاف، و٦٠ لتر من المبيدات الغير مصرح بتداولها في الأسواق.

أشار إلى أن تلك الحملات تأتي لتنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المزارعين، وإهدار الدعم المقدم لهم من الدولة وبيع السموم لهم.