تم تشغيله اليوم.. تعرف على خدمات مركز معلومات شبكات مرافق قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم الاثنين مركز معلومات شبكات مرافق قنا والذى يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، بمقر مجلس مدينة قنا القديم أمام مديرية التربية والتعليم.

خدمات المركز

ويقوم المركز، بتقديم خدمات الرفع المساحى لأهلى محافظة قنا بأسعار رمزية بما يضمن خدمات رفع دقيقة لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة.

لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض، ومعاونة المقاولين وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى.

بالإضافة الى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالمحافظة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات

أوضح محافظ قنا أن مركز معلومات شبكات المرافق ، يعد إضافة قوية للمشروعات الخدمية بالمحافظة ويعتبر أول مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية).

وإمداد مخططي ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية مع التحديث المستمر لها، وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة

المحافظ بطلع على المعدات المركز

رفع كفاءة المبني

وأوضح المهندس حماده ياسين مدير مركز معلومات شبكات المرافق، أن المركز يقع على مساحة 600 مترمربع، ويعمل به 50 موظفًا.

وبلغت تكلفه رفع كفاءة وتطوير المبنى 10مليون جنيهاً وتكلفة أجهزة كشف المرافق والكشف المساحى 27 مليون جنيهاً ، لافتًا أن المركز يصدر الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض.

حيث يعمل على الحفاظ على البنية التحتية من خلال كشف المرافق وتقديم الدعم الفنى لتلافى حدوث أى كسر او تلف بالمرافق العامة ( كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات.

بالإضافة إلى قيام المركز بالرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها ‎, وذلك من خلال كشف ورفع دقيق لمسارات المرافق واعداد قواعد بيانات GIS التى تخدم المواطنين والمشروعات الاستثمارية على مستوى المحافظة.

حضور الإفتتاح

حضر الإفتتاح، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ, ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد بالمحافظة ، النائب حماده الجبلاوى ، والنائب مصطفى محمود، عضوا مجلس النواب.

والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب والصرف الصحى بقنا ، مدير مركز معلومات الشبكات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .