«الأعلى للثقافة» يعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمى، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة «النيل- التقديرية- التفوق»، التى سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والمزمع انعقاده الثلاثاء 28 مايو الجارى، وذلك على النحو التالى:

أولاً: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة النيل

فى مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: المخرج محمد فاضل، والفنانة فريدة فهمى.

وفى مجال الآداب، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، والناقد الأستاذ الدكتور محمد عبدالمطلب.

أما فى مجال العلوم الاجتماعية، التى تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، فتم ترشيح كل من: الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله زايد، والأستاذ الدكتور محمد صابر عرب.

ثانياً: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديرية:

فى مجال الفنون، وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث الفنان أنسى أبوسيف، والدكتور رضا بدير، والدكتور عوض الله الشيمى، والأستاذ سعيد شيمى، والدكتور مدحت درة، والدكتور مصطفى أمين الفقى.

وفى مجال الآداب، تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الشاعر أحمد عنتر مصطفى، والناقد الأستاذ الدكتور حسين حمودة، والناقد الأستاذ الدكتور سامى سليمان، والأستاذة الدكتورة غراء مهنا، والأستاذ الدكتور فتحى إمبابى، والروائى مصطفى نصر.

وفى مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الأستاذ الدكتور أحمد مجدى حجازى، والأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوى، والأستاذة الدكتورة عالية المهدى، والأستاذ الدكتور ماجد عثمان، والأستاذ الدكتور محمد الخزامى، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، والأستاذ الدكتور ممدوح الدماطى، والأستاذة الدكتورة منى حجاج.

ثالثاً: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق:

فى مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، حيث ترشيح النحات الدكتور أحمد عبدالعزيز، والأستاذ الدكتورة أميرة سيد فرج، والمعمارى حمدى السطوحى، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.

وفى مجال الآداب، وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية؛ حيث ترشيح الشاعر الأستاذ جميل عبدالرحمن، والقاص والروائى الأستاذ عبدالرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الأستاذ الدكتور محمد خليفة.

وختاماً، فى مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، تم ترشيح الأستاذة الدكتورة أمنية حلمى، والمستشار بهاء المرى، والدكتور جمال سلامة، والأستاذ الدكتور حامد عبدالرحيم عيد، والأستاذة الدكتورة سامية قدرى، والطبيب لطفى الشربينى.