إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص بدشنا

تمكنت الوحده المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، وقاسم عبد الراضي نائب المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة ل 6 حالات تعدي على الأرض الزراعيه، وبناء بدون ترخيص بمدينة دشنا بقيادة قاسم عبدالرضي نائب المدينة، تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرت الإزالة حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائب المدينة قاسم عبد الراضي اليوم الاثنين، باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.

حيث أستهدفت حملة اليوم طريق مصر اسوان و طريق طراد النيل وطريق إمتداد السكة الحديد،ونجع ابوالحمد، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأشار الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين.

مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى

وفى سياقا منفصل، أطلق جهاز شئون البيئة فرع قنا اليوم الاثنين الموافق 27 مايو2024 حملة توعية تستهدف كافة فئات المجتمع و خاصة المرأة للحفاظ على البيئة و التنوع الحيوي من أجل استدامة الموارد .