ندوة حول "استشراف المستقبل فى الابتكار وريادة الأعمال" بتمريض الزقازيق

نظمت وحدة الابتكار ونقل التكنولوجيا بكلية التمريض جامعة الزقازيق، ندوة تعريفية عن "استشراف المستقبل فى الابتكار وريادة الأعمال"، وذلك تحت إشراف الدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فريدة حسونه مدير وحدة الابتكار، وبحضور نخبة من الكوادر العلمية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

حاضر في الندوة الدكتور محمود سطوحي أستاذ الكيمياء الحيوية ومدير مكتب الإبتكار ونقل التكنولوجيا بالجامعة، والدكتور ماجد أبو هاشم الأستاذ بقسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة ونائب المدير التنفيذي لمكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وبدأت الندوة التي تمت تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، باستعراض أهداف وأنشطة وحدة الابتكار ونقل التكنولوجيا عبر فيديو توضيحي لانجازات الوحدة منذ نشأتها، والابتكارات التي قدمها الطلاب خلال العام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأشار الدكتور محمود سطوحي، في حديثه عن الإبتكار واستشراف المستقبل وريادة الأعمال، في ظل التطور التكنولوجي، وعالم الذكاء الاصطناعي الذى يشهده العالم اليوم فى مختلف المجالات، وكذلك دور الطلاب فى المشاركة بالأفكار الابتكارية والمشروعات الرائدة.

وأكد أهمية الاستعداد للمستقبل عبر تحديد الفرص الممكنة والمتاحة، مشيرا الى أهمية تعزيز نشر المعرفة في قطاع صناعة المستقبل، وبناء شراكات مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المتميزة، لإعداد أجيال من الخريجين الموهوبين القادرين على توظيف أدوات وتكنولوجيا المستقبل بالقطاعات المختلفة.

وفي ختام الندوة، أعرب الحضور بالعرض المتميز والمشوق الذى لقى استحسان وتفاعل الطلاب، كما أعربت كلا من الدكتور حنان ترك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة فريدة حسونة مدير الوحدة عن امتنانهما وتقديرهما للدكتور محمود سطوحي وما قدمه من معلومات ثرية تفيد الطلاب وتطلق العنان أمامهم، لاستهلام أفكار إبداعية مميزة وتدفعهم لإثبات الذات.

يشار إلى أن الهدف من تلك الندوات هو توعية الطلاب لمواكبة المستجدات التكنولوجية وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم لريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والإبداع.