"بيت الحاجة" و"عائلة توت" على مسرح السامر الليلة بمهرجان نوادي المسرح

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الاثنين، عرضين مسرحيين لفرقة الإسكندرية المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى نهاية مايو الحالي.

يقام العرض المسرحي الأول بعنوان "بيت الحاجة" في السادسة مساء، تأليف وليم روس، إعداد أحمد سمير، إخراج مروان عسكر، يحكى العرض عن أربع شخصيات مختلفة الثقافات يجتمعون لسرقة صالة قمار عن طرق حفر نفق من البيت الملاصق للصالة، تسكنه امرأة عجوز وفى أثناء ذلك يقابلهم العديد العقبات.

أما العرض المسرحي فيقام في الثامنة مساء، ويحمل عنوان "عائلة توت"، للكاتب المسرحي استيفان أوركني، وإخراج أحمد محمد أحمد، يناقش العرض مأساة الحرب ومواجهة الظروف الاجتماعية وقتها وتأثير ذلك علي عائلة تعيش علي حدود بلاد المجر ، ويناول صراع العائلة ضد عبثيه الحروب وآثارها

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررا.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

فرقة السويس تقدم "آخر الأرض" بمهرجان نوادي المسرح

من ناحية أخرى شهد مسرح السامر بالعجوزة، السبت، العرض المسرحي "آخر الأرض" ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الحالي.

يعتمد العرض على الأسلوب الشعري، ويتناول فكرة هل يمكن أن تغير الأزمات من حياة الأشخاص، للتأكيد على فكرة السعي والمحاولة لمواجهة المشكلات التي نتعرض لها نتيجة الضغوط الحياتية، فالحياة يوجد بها ما يستحق العيش لأجله.

يقول المخرج أحمد رضوان تدور أحداث النص حول رحلة لآخر الأرض على أمل النجاة والحياة الأمنة، مشيرا إلى أهمية عامل الوقت فلكل زمان ومكان نهاية!

"آخر الأرض" لفرقة السويس المسرحية، أداء مريم شوقي، يوسف طارق، أيمن الشريف، مهند يونس، فتحي موسي، محمود نوح، دينا الورداني، عبد الله عرفة، سلمي جمال، أحمد عبد الحكم، إبراهيم عبد الحكم، محمود أشرف، مؤمن وليد، نور رضوان، مؤثرات صوتية عابد الخدي، إضاءة محمد سالم، مخرج مساعد هدير رمضان، ونور رضوان.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

الندوة النقدية

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها الكاتب سامح عثمان، وشارك بها الناقد محمد عبد الوارث، والناقدة داليا همام.

قال "عثمان" ينتمي العرض إلى عروض "الديستوبيا" وتعني المدينة الفاسدة المليئة بالشرور، وعلى الجميع مواجهة مصيرهم، لذلك جاء مناسبا استخدام الأبيض والأسود والألوان القاتمة في الصورة للتأكيد على أن الجميع في دائرة خانقة.

وأضاف أن الموسيقى غالبا ما تكون تيمة ثابتة متكررة ولكن نجح المخرج في توصيل الشعور القابض الذي أراده ليضعنا أمام الجوانب المظلمة في أنفسنا.

من ناحيتها رأت الناقدة داليا همام أن مساحة الحركة داخل السفينة جاءت مختزلة بشكل كبير وكانت بحاجة إلى المزيد من الدراسة، أما بالنسبة لأداء الممثلين جاء موفقا وبحاجة لدراسة شخصياتهم الدرامية، والموسيقى جاءت مناسبة ولكن كان من الأفضل الانتقال بها تدريجيا والبعد عن القطع الحاد، ولكنها بالفعل تجربة مميزة وخارج الصندوق.

وأشار الناقد محمد عبد الوارث أن فكرة العرض جيدة وتناولت نهاية الأرض في توقيت مختلف زمن مختلف، ولكنه بحاجة لمزيد من المراجعة من الناحية الإخراجية لوجود بعض المشكلات في مستوى الكتابة وأداء الشخصيات.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

عروض المهرجان اليوم

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الأحد على مسرح السامر بالعجوزة، مع العرض المسرحي "الكلب النائم" لفرقة الأنفوشي عن قصة الكاتب الإنجليزي چون بريستلي، وإخراج محمد أشرف، ويقدم في السادسة مساءً، يليه "الأيام المخمورة" لفرقة القباري المسرحية، قصة الكاتب السوري سعد الله ونوس، إخراج عبد الرحمن طلعت، ويقدم في الثامنة مساءً.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تستمر ورشة اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".