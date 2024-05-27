الجامعة العربية تشيد بجهود البحرين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك

أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي اليوم الاثنين بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك ومساعيها البارزة في حشد المواقف العربية تجاه كل ما يحقق وحدة الصف والكلمة وبخاصة في ظل التحديات الراهنة إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبدالله النعيمي ، للسفير خطابي بمقر انعقاد الدورة الـ(54) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تستضيفها المملكة الأسبوع الجاري ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأشاد السفير خطابي بالمستوى المتميز الذي ظهرت عليه المملكة في ترتيب وتنظيم انعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين، وكذلك في الاجتماعات الحالية بما يعكس ما تتمتع به البحرين من إمكانيات لوجستية وبنية تحتية عصرية ومتطورة..متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التطور والتقدم.

ومن جهته .. ثمن وزير الإعلام البحريني التعاون القائم بين بلاده وجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الإعلام والاتصال في تنظيم وترتيب انعقاد هذه الاجتماعات الإعلامية العربية المهمة..منوها بجهود السفير خطابى في دفع مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك قدمًا إلى الأمام بما يعزز من مكانة وتأثير الإعلام العربي باعتباره شريكًا أساسيًا وداعمًا لجهود الدول العربية في مجال التنمية والتطور.

وأكد النعيمي أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حريصان كل الحرص على الإسهام الفاعل في كل جهد يرتقي بالأمة العربية ويوفر لها المقومات التي تعزز من نهضتها على المستويات كافة.

وأشار إلى أن تزامن استضافة البحرين لهذه الاجتماعات الإعلامية العربية بعد نجاح أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي احتضنتها المملكة في 16 مايو وما صدر عنها من قرارات تاريخية في مسيرة العمل العربي الجماعي، يزيد من أهمية اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنعقدة في المملكة ، من خلال تبني توصيات وقرارات تنسجم مع مخرجات "قمة البحرين"، ودراسة الخطط والاستراتيجيات التي ترتقي بالإعلام العربي إلى الآفاق المرجوة.