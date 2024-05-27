الخطوة الأخيرة فى علاج آلام الكتف

تعتبر آلام الكتف من الشكاوى الأكثر شيوعاً بين فئات وأعمار مختلفة من المرضى، فهى لا تقتصر على سن معينة، فمن الممكن وجودها بين الشباب والرياضيين وكبار السن.

ويقول الدكتور عاصم بسطويسى أحمد، استشارى جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقرى وعظام الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، هناك أسباب متنوعة لآلام الكتف يمكن حصرها فى التهاب بوتر العضلة ثنائية الرأس والتهاب أو قطع محفظة الكتف الدوارة وخشونة بمفصل الكتف ما بعد إصابة أو نتيجة لإصابة بمرض الروماتويد المفصلى وعدم ثبات مفصل الكتف ما بعد خلع سابق والالتهاب التكلسى بأوتار الكتف ومن العوامل التى تساعد على آلام الكتف الإصابة بمرض السكر والتى تزيد من نسبة حدوث التهابات أوتار الكتف وكذلك الإجهاد الزائد عند الرياضيين كلاعبى رفع الأثقال أو كرة اليد أوالسلة أو الذين يمارسون أعمالاً يدوية عنيفة.

ويضيف الدكتور عاصم بسطويسى تتمثل أعراض أمراض الكتف بالإضافة إلى الآلام التى تتميز بازدياد حدوثها أثناء الليل وكذلك انتشارها فى الجزء الأعلى من الذراع يوجد محدودية للحركة وتيبس بالمفصل بحيث لا يستطيع المريض استخدام الطرف العلوى بطريقة طبيعية ويمكن عن طريق إجراء الفحوصات التشخيصية كالأشعة السينية والرنين المغناطيسى تحديد نوعية الإصابة أو المسبب للآلام وبالتالى البدء فى العلاج الصحيح.

د عاصم بسطويسى

ويوضح الدكتور عاصم بسطويسى: يبدأ العلاج بالوقاية، وذلك عن طريق تجنب المجهود الزائد أو الحمل الخاطئ على مفصل الكتف أثناء المجهود اليومى أو أثناء ممارسة الرياضة ويأتى بعد ذلك دور العلاج الطبيعى حيث إن له دوراً أساسياً ومهماً فى تحسين مدى الحركة مع الأخذ بالاعتبار أن الاستجابة قد تحتاج لوقت طويل نسبياً، ويتمثل العلاج الطبيعى فى استخدام الكمادات الباردة أو الدافئة حسب الحالة واستخدام الموجات الصوتية ويأتى بعد ذلك دور التحريك أو التدليك وتمرينات لزيادة مدى الحركة ومن الخطوات الأخرى للعلاج المسكنات ومضادات الالتهاب وكذلك فى حالة عدم التحسن مع ظهور تيبس بمفصل الكتف ويمكن عمل حقن موضعى وعمل تحريك للمفصل تحت مخدر عام وذلك لفك التليفات المحتمل حدوثها نتيجة وجود التهاب فترة طويلة.

ويضيف الدكتور عاصم بسطويسى تأتى الخطوة الأخيرة فى العلاج عند حدوث تحسن أو إذا أظهرت الأشعة وجود مشكلة لا يمكن علاجها بالطرق السابقة وهى التدخل الجراحى ويمكن إجراء التدخل الجراحى إما عن طريق منظار الكتف أوعن طريق الفتح الجراحى التقليدى وذلك لعمل إما خياطة لقطع وتر المحفظة الدوارة للكتف أو بتوسيع لمجرى الوتر عن طريق إزالة بروزات عظمية بالمفصل وذلك لتحديد مدى حركة الأوتار والتى ينتج عنها ازدياد الالتهابات وبالتالى الآلام وتيبس المفصل وفى حالات الخلع المتكرر للكتف من الممكن استخدام ما يسمى خطاطيف العظام وذلك لنسبة الإصابة بمحفظة الكتف والتى ينتج عنها عدم ثبات المفصل.