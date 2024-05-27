الأيتام ونفقات المعيشة

عُلا ابراهيم محمد أرملة توفى زوجها منذ ثلاثة سنوات تاركاً لها حملاً ثقيلاً فى مواجهة متاعب الحياة وتربية البنات الثلاث «ملك» 18 سنة و«مايا» 10 سنوات طالبة فى الصف الخامس الابتدائى و«نور» 3 سنوات والزوج كان عاملاً أرزقياً والأسرة ليس لها أى مصدر رزق ثابت تعيش منه سوى معاش ضئيل من تكافل وكرامة 625 جنيهاً لا يكفى نفقات الحياة ومصروفات الأبناء والأم ربة منزل وتعانى خشونة مفاصل وتحتاج إلى علاج شهرى.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينها على نفقات الحياة ومتاعب الحياة.