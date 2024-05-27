11 ألف جنيه تنقذ «حسام»

حسام شعبان البدرى، طالب فى الصف الثانى الإعدادى، يعانى ضعف سمع شديد منذ الصغر، فعندما كان عمره عاماً لاحظت الأم أن الطفل لا يسمع كلامها، وتم عرضه على الأطباء، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين حاجته لتركيب سماعات طبية، على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت، لم يعد قادراً على السمع بها، وتم إجراء جراحة زراعة قوقعة بالاذن اليمنى، والآن يحتاج إلى أجهزة قطع غيار للسماعة تكلفتها أحد عشر ألف جنيه، والأسرة فقيرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فالأب عامل بسيط أرزقى ولدية ثلاثة أبناء فى التعليم ويحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب 1500 جنيه شهرياً.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينها على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «حسام».