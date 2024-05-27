13 ألف جنيه تعيد سمع «حسين»

حسين بدوى حسين طالب فى الصف الثانى الابتدائى يعانى ضعف سمع شديداً منذ الصغر، فعندما كان عمره عاماً لاحظت الأم أن الطفل لا يسمع كلامها، وتم عرضه على الأطباء المختصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم تركيب سماعات طبية له على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت لم يعد قادراً على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها ثلاثة عشر ألف جنيه والأسرة فقيرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فالأب عامل أرزقى ولديه ثلاثة أبناء فى التعليم ويحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب 1500 جنيه شهرياً.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «حسين».