رفع كفاءة ٦ طرق حيوية في محافظة الجيزة



كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشدداً على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.



واطلع محافظ الجيزة علي خطة تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة ٦ طرق حيوية بأحياء الهرم والطالبية وامبابة ومراكز كرداسة وأبو النمرس والبدرشين .



حيث شملت الأعمال رصف الطبقة السطحية بشارع الشيشيني وهو أحد المحاور المرورية المهمة بحي الهرم ويربط منطقة المريوطية فيصل بمنطقة كعبيش الطوابق.



كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحل بحى إمبابة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير عدد من المحاور المرورية الهامة بالحي .

كما اطلع المحافظ على خطة رصف الطبقة السطحية لشارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية حيث يعد أحد البدائل المرورية الموازية لشارع ترسا ويربط بين شارع عز الدين عمر والمحولات وذلك في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.



وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق ٦ أكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول حوالي ٢ كم والذي يعد أحد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عدداً من الطرق.

بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين.

واطلع محافظ الجيزة علي خطة مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية وتطوير طريق المنصورية نطاق مركز كرداسة وإجراء تخطيط مروري للطريق وإنشاء أرصفة للمشاة وتوسعة الحارات المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.