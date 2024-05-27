د. هيام الببلاوي: مجموعة البريكس هدفها الأول كسر الهيمنة الغربية

قالت الدكتور هيام الببلاوي، رئيس الجلسة الثانية لمؤتمر البريكس بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الالكترونية وخلال تقديمها للمؤتمر، أن مجموعة البريكس هدفها الوحيد هي كسر الهيمنة الغربية وبناء قوى جديدة في المنطقة.

دكتورة هيام الببلاوي



وتحرص كلية دراسات أفريقية بالتعاون مع كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، على إقامة مؤتمر سنوي للاقتصاد وأفريقيا معًا، للإحتفاء بيوم افريقيا والذي سبق المؤتمر بيوم بتاريخ ٢٥ مايو من كل عام.



ويضم المؤتمر كوكبة كبيرة من الأساتذة أصحاب الدرجات العلمية العليا، بكلا الكليتان الدراسات الأفريقية واقتصاد وعلوم سياسية.



وبالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا، تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الفرص والتحديات" في الفترة من 26-27 مايو، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

وحضر الجلسة الافتتاحية، الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد مقرر المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن الأفريقي.