في دقائق.. حضري بيتزا التوست بالتونة

بيتزا التوست بالتونة من الوصفات السريعة التي يمكنك إعدادها إذا لم يكن لديك وقت كافٍ لإعداد سفرة الغذاء، فتتميز بإحتوائها على فوائد عديدة من فيتامينات والأوميجا 3 الموجود في التونة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

بيتزا بالتوست

طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

المقادير

- خبز التوست : 12 شريحة

- فلفل رومي : 2 حبة (مقطع شرائح)

- طماطم : 2 حبة

- طماطم : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- الزيتون : كوب (شرائح)

- الثوم : 5 فصوص (مفروم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- التونة : عبوة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لعمل بيتزا التونة.. سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي الثوم وشوحيه لثوانٍ.

ضعي الطماطم في وعاء الخلاط الكهربائي، واهرسيها جيداً، ثم صفّيها وأضيفيها إلى الثوم.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود، ثمّ اتركي الخليط على النار حتى يسخن قليلاً وتتسبك الصلصة، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

ضعي شرائح التوست في صينيّة فرن، ثمّ ادهني وجهها بالصلصة.

وزعي الفلفل الرومي، والزيتون، والتونة، وشرائح الطماطم على التوست فوق الصلصة، ثم انثري جبن الموزاريلا على الوجه.

أدخلي الصينيّة في الفرن لحوالي 10 دقائق فقط حتى يذوب الجبن، ثمّ قدمي بيتزا التونة ساخنة.

فوائد تناول سمك التونة

التخفيف من أعراض الاكتئاب

يساعد تناول سمك التونة في التخفيف من حدة أعراض الاكتئاب، كما تشير الأبحاث إلى أن التونة مفيدة لصحة المرأة العقلية وتقي من الإصابة بالاكتئاب.

الوقاية من السرطان

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية المتوافرة في التونة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهاب في الجسم؛ ما يساعد على الوقاية من بعض أنواع الأمراض السرطانية المرتبطة بالالتهابات المزمنة.

فقدان الوزن

تُعتبر التونة من الأطعمة الصحية قليلة الدهن؛ إذ تحتوي على نسبة عالية من البروتين كما أنها قليلة السعرات الحرارية، لذا فتناولها يساعد على كبح الشهية وتعزيز قوة العضلات، وبالتالي تساعد على خسارة الوزن.

تقوية المناعة

تحتوي التونة على كمية كبيرة من فيتامين «C» والزنك والمنجنيز، التي تُعتبر مضادات طبيعية للأكسدة تقي الجسم من الأمراض المزمنة، كما أن السيلينيوم الموجود في التونة يعمل على تقوية جهاز المناعة.

الحفاظ على صحة العيون

تساعد التونة على الوقاية من اضطرابات العيون مثل الجفاف والضمور البقعي، كما تساعد على تقوية شبكية العين نظراً لكونها غنية بأوميجا 3.

خفض ضغط الدم

يشكل ارتفاع ضغط الدم خطراً على الصحة؛ إذ يرتبط بالإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين، ولكن التونة تساهم في خفض ضغط الدم لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية.

الحفاظ على صحة القلب

تساعد المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية في سمك التونة؛ على تقليل مستويات تفاقم الكوليسترول داخل شرايين القلب ومنع انسدادها، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.