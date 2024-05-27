أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 27-5-2024

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 27 مايو 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3100 جنيه، حيث شهدت الأسعار هبوط بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.

السوق العالمي للذهب

شهدت أونصة الذهب العالمي أسبوع تداولات سلبي لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر وذلك بعد أسبوعين متتالية من المكاسب، يأتي هذا على الرغم من تسجيل مستوى تاريخي جديد مطلع هذا الأسبوع.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% لتفقد 80 دولار من قيمتها حيث أغلق السعر عند المستوى 2334 دولار للأونصة وكانت قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2414 دولار للأونصة.

بداية الأسبوع الماضي شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد للذهب عند 2450 دولار للأونصة قبل أن يبدأ السعر في التراجع التدريجي ويكسر المستوى 2400 دولار للأونصة بفعل تغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وفق تحليل جولد بيليون.

أبرز الأحداث خلال الأسبوع الماضي كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، من أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

تحديث الأسعار

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2342.73 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار الجمعة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2343.60 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "أظن أن الذهب يمكنه الارتفاع قليلا عن المستويات الحالية قبل إعادة اختبار نطاق 2280 إلى 2300 دولارا والتي قد تشهد مواصلة الخسائر إذا ظلت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع".