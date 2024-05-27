محافظ الغربية يتابع سير العمل ب9 مشروعات رصف بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير ب 9 مواقع بمركز ومدينة طنطا، وذلك عقب اجتماعه الأسبوعي مساء الامس والذي اصدر خلاله توجيهات شديدة اللهجة بإنذار المقاولين واتخاذ الإجراءات الازمة قانونيا؛ لتأخر الأعمال ببعض الشوارع الحيوية لسرعة إنهاء رصف شوارع وطرق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في رفع كفاءة وتوسعة شارع النحاس بطنطا من المحافظة حتى ميدان الإسكندرية بطول 1400م وعرض 22م ووجه المحافظ المقاول بدفع الأعمال بالشارع والانتهاء منها وفق الجدول الزمني والالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف مشددا علي التواجد ميدانيا وتذليل العقبات وحل المشكلات للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن باعتباره شارع حيوي به كثافة مرورية عالية لحل مشكلة المرور بمدينة طنطا خاصة في أوقات الذروة، تشمل توسعة الشارع إعادة رصفه وتركيب بلدورات و أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة ،

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق، كما تابع المحافظ رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية ، وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) ، حيث يتم تشغيل طبقه الأساس تمهيدا للرصف.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة رصف شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م فضلا عن متابعة الاعمال برصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م .

وفي سياق متصل تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الاخر 1.5م و تغطية المسقه المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة بنسبة تنفيذ 55%.



وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة قامت بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على الطريق لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية .



ووجه المحافظ بعقد 5 اجتماعات تنسيقية بين مقاولين الرصف وممثلي شركات المرافق ، مشددا على التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات اللازمة، للانتهاء من كافة الشوارع والطرق في أسرع وقت ممكن .