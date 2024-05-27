رسالة جوميز الغاضبة للاعبين عقب التعادل مع فيوتشر

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، عن رسالة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز للاعبين عقب التعادل أمام مودرن فيوتشر في المباراة الأخيرة والذي اعتبره سقطة فنية.

وقال شبانة ان شعور البرتغالي جاء بسبب تحقيقه للقب الكونفيدرالية مما تسبب في غضبه وتعنيف اللاعبين.

وأشار شبانة الى ان جوميز اجتمع باللاعبين وأعلمهم بقراره والذي نص على استبعاد أي لاعب مهما كان اسمه في حال عدم جاهزيته او تراخي مستواه كنوع من الكسل.

واختتم شبانة قائلا ان مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب قام بصرف متأخرات المدير الفني.

في سياق متصل يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على نظيره الإتحاد السكندري في المباراة القوية والمثيرة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

يسعى الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إلى تحسين أوضاع الفريق فى جدول الترتيب بعد تعادله الأخير مع فيوتشر بهدف فيما تعادل الاتحاد السكندري سلبياً مع زد اف سى فى الجوله السابقه.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 6 مرات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكهم 30 هدف.

ويسعى الفريق السكندري لتتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضعه في الجدول بعد سلسلة انتائج السلبية الأخيرة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك والإتحاد السكندري في القاهرة قد إنتهت بفوز كبير للزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

غيابات بالجملة في الزمالك

يعاني الزمالك من عدة غيابات في مباراة اليوم أمام فريق الإتحاد وعلى رأسها قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا والثنائي مصطفى الزناري وأحمد حمدي بداعي الإصابة.

قائمة الزمالك لمباراة الإتحاد السكندري

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الليلة امام زعيم الثغر كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

