قافله مائية لخدمة أهالي قرية العدلية ببلبيس

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن الإدارة العامة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نظمت قافلة مائية للأهالي بقرية العدلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة الحفاظ عليها، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي بمركز الشباب والوحدة الصحية ومساجد القرية، بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة، بالإضافة إلى تواجد سياره خدمه العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصه بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم، وكذلك تم تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب، وكذلك حصر شكاوي العملاء واستفساراتهم لسرعه حلها وإيجاد حلول عاجلة لها.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

مناقشة جهود تقديم خدمات ال مياه خصوصا للمناطق الساخنة خلال فصل الصيف

وفي سياق متصل، عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات بالشركة ومديرى عموم الأفرع، لمتابعة سير العمل بكافة الفروع، ومناقشة جهود تقديم خدمات المياه خصوصا للمناطق الساخنة خلال فصل الصيف، نظرا لكثره الإستهلاك، بالاضافة الى خطط التطهير والتسليك اللازمة لغرف ومطابق وشبكات الصرف الصحي ضمن الإجراءات التي إتخذتها الشركة، إستعدادا لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه عامر خلال الاجتماع، سرعة حل شكاوى المواطنين، والاستمرار فى المرور الميداني على المحطات الخاصة بالشركة لمتابعة سير العمل داخل المحطات من أجل التطوير الدائم والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا، ورفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع الغيار اللازمة فى إتمام عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر اللائق بكل محطة والاطمئنان على سير العمل.

وخلال الاجتماع،تم مناقشة الجهود المبذولة للحد من التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر التراكمات نهاية كل شهر، والعمل على تغيير العدادات الحكومية بمسبوقة الدفع بكل فرع عدا المستشفيات والمدارس، وذلك وفق خطة الشركة القابضة لترشيد استهلاك المياه، والحد من مشكلات تسجيل القراءات، ومحاسبة العميل على الاستهلاك الفعلي له.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، على تيسير كافة الاجراءات المطلوبة من المواطنين لاستبدال العداد، وفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء.

كما تم مناقشة ضرورة الإلتزام بجميع قطاعات وفروع الشركة على مستوى المحافظة، بإجراءات السلامة والصحة المهنية بكل فرع، ومدى توافر المعدات اللازمة والخطط التدريبية لضمان سلامة العاملين بكافة مواقع العمل، باعتبار أن العنصر البشري من أهم مقومات نجاح أي منظومة.

وفي إطار متابعته لمشروعات المبادرة الرئاسيه حياه كريمة، استعرض عامر ماتم إنجازه خلال المرحلة الاولى من المبادرة، وخطط الصيانة الدورية لكافة المشروعات لضمان استدامة الخدمات بجميع القرى والمدن والتي شملتها المرحله الاولى، بالاضافه الى مناقشة استعدادات الشركة لأعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تشمل تنفيذ محطات المياه الرئيسية ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذلك مد وتدعيم وإحلال ورفع كفاءة المحطات الخاصة بمراكز المرحلة الثانية.

وأكد رئيس الشركة أن تلك الإجتماعات تأتى ضمن سياسة الشركة لمتابعة تنفيذ توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة وتذليل أي صعوبات قد تواجه العاملين وضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين، وإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك.