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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الونسو يضغط لضم مايسترو جيرونا إلى باير ليفركوزن

اليكس جارسيا لاعب
اليكس جارسيا لاعب جيرونا

بدأ نادي باير ليفركوزن الألماني المتوج بلقب الدوري والكأس في المانيا في الموسم المنقضي عملية تدعيم صفوفه إستعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

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باير ليفركوزن بطلا لكأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه

ويستعد باير ليفركوزن مبكراً للدفاع عن لقب البوندزليجا والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن باير ليفركوزن يسعى لضم اليكس جارسيا لاعب وسط فريق جيرونا الإسباني المتألق في الموسم المنقضي.

وتواصل تشابي الونسيو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن مع اللاعب في إبريل الماضي ورحب جارسيا بالإنتقال لبطل المانيا.

ويشعر المسؤولين في ليفركوزن براحة كبيرة وثقة في حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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