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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باير ليفركوزن بطلا لكأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه

ليفركوزن بدلا لكأس
ليفركوزن بدلا لكأس ألمانيا

توج فريق باير ليفركوزن ببطولة كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على كايزرسلاوترن بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين.

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تشكيل باير ليفركوزن المتوقع ضد كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا

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باير ليفركوزن يسعى لتصحيح مساره أمام كايزرسلاوترن بعد هزيمة الدوري الأوروبي

سجل جرانيت تشاكا هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

ونجح باير ليفركوزن بقيادة الأسطورة تشابي ألونسو المدير الفني للفريق في نحقيق كأس ألمانيا للمرة الثانية في التاريخ والأولى منذ 31 عام، حيث أن أول لقب له كان نسخة 1992/93.

وكان باير ليفركوزن قد خسر لقب بطولة الدوري الأوروبي على يد أتلانتا الإيطالي بعد الهزيمة في المباراة النهائية، قبل أن يتمكن اليوم من تصحيح مساره ومصالحة جماهيره ببطولة جديدة.

ليفركوزن بطلا للدوري الألماني:

وتعد هذه ثاني بطولات ليفركوزن هذا الموسم، حيث سبق ان توج ببطولة الدوري الألماني بعد تقديم موسمًا تاريخيًا، وتحقيق اللقب بدون أي هزيمة.

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