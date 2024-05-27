محافظ أسيوط: استمرار أعمال التطوير برصف شارعي الجيش وعمر بن الخطاب بمنفلوط

ضمن الخطة الاستثمارية 2023- 2024

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير برصف شارع الجيش بمدينة منفلوط ضمن الخطة الاستثمارية 2023- 2024 ووفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتأكد من نهو أعمال البنية التحتية كتوصيل (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وكابلات الانترنت) وغيرها ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم رصف عدد من الشوارع من بينها شارعي الجيش وعمر بن الخطاب الرئيسيين داخل مدينة منفلوط ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 وذلك لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين على أن يتم استكمال باقي الخطة الموضوعة مسبقاً، وذلك بإشراف ومتابعة ميدانية لمراحل التنفيذ وأعمال الرصف من محمد عبد الغني شلقامى رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وعبد التواب أحمد ومحمود ياسين نائبي رئيس المركز وبمشاركة المهندس محمد عبدالناصر المشرف على أعمال الرصف بمدينة منفلوط، وصلاح السيد حماد مسؤول إدارة الطرق ومسؤول الاشغالات، لافتاً إلى ضرورة متابعة مراحل العمل للاطمئنان على مطابقة المواصفات والمعايير المقررة حيث التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق حيث تم تجريف ورفع مخلفات التجريف والتأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ووضع التربه الزلطية وورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين فضلاً عن وضع بلدورات وتركيب الانترلوك.