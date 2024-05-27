محافظ أسيوط: ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني خاصة شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لإحتياجاتها وإنجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تفعيل وتنفيذ المزيد من المبادرات والفعاليات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه مع علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء ما تم انجازة وتنفيذه بمديرية العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية من الخطة المقررة والمبادرات والفعاليات وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من الخطة الموضوعة في القطاعات المختلفة فضلاً عن مناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات والعمل على تفعيل المزيد من الخدمات وتحسينها خاصة محور التدريبات والتمكين الإقتصادي.

ووجه محافظ أسيوط، بالمتابعة الدورية لسير العمل خلال فترة صرف المنح للعمالة وغير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من عمل الأطفال، لافتاً إلى أهمية تنفيذ المبادرات والفعاليات والتدريبات وورش العمل الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية واحياء ودعم القرى المنتجة والعمل على لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة وفقاً للامكانات المتاحة بالتعاون مع الجهات الشريكة مشيراً إلى العمل على تنفيذ وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة المنشأت لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت مع توعية العاملين بهذه المنشأت سواء الحكومية أو الخاصة في هذا الشأن عن طريق عقد الندوات والمبادرات والملتقيات.