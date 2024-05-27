استمرار إزالة التعديات والبناء المخالف بدسوق

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، فى تنفيذ قرارين إزالة «لبناء بدون ترخيص»، عبارة سور وتشوينات لسور بالبلوك الأبيض على مساحة قيراط خارج الحيز العمرانى بنطاق قرية كفرالعرب، وبناء بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمرانى على مساحة 100 متر بنطاق قرية كفرالخير، وذلك للتصدى للبناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها.

إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية

وأكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.