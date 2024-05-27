الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ورشة كهروب العلمية في مكتبة مصر الجديدة للطفل

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة عمل للأطفال في مراحل التعليم الأساسي، بعنوان «ورشة كهروب » بهدف تبسيط العلوم للتلاميذ المشاركين في الورشة.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ، انه عن طريق اللعب والتجربة تعلم الطفل المفاهيم الاساسية للكهرباء من شده التيار و فرق الجهد والعلاقه بينهم(Ohm's law) ، والتفرقه بين المواد المختلفة من حيث توصيل الكهرباء ، التوصيل على التوالي والتوازى وانواع  المصابيح وانواع التيارات الكهربائيةdc/Ac
الكهرباء الساكنة وأمتع التجارب عليها
تحويل الطاقة الكهربائية لصوتية ، كما تعلم الطفل كيف يتعامل مع الكهرباء وكيف يحمي نفسه .
وتابع : "وذلك  عملي ونظري بأدوات ممتعة وشيقه، بالإضافة ان كل طفل صنع شخصية كهروب المضيئة بنفسه.
وأكد «حلمي» حرص الجمعية لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم، ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى نشر الثقافة العلمية، والوعي والتفكير العلمي.

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