التنسيق الحضاري يفتتح معرض مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر بقصر الامير طاز

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني و بالتعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وصندوق التنمية الثقافية افتتح المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معرض "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر" المعرض الاستيعادي للفنانين المصورين جلال المسيري وبولس إسحاق ، الذي يقام احتفالا بمرور عام على صالون نفرتيتي الثقافي بقصر الأمير طاز .

من ناحيته ، صرح المهندس محمد أبو سعده بأن المعرض يعبر عن العمارة الاسلامية التي تتمثل في تنوع عمارتها التي تعبر عن العصور الإسلامية المتعاقبة وشكل طرزها المعمارية المختلفة وكذا تلاحم المآذن مع اجراس الكنائس الذي يعبر عن رمزيعكس العمارة القبطية باختلاف اشكالها وتنوعها.

وأوضح ان هذا التقارب المعماري والذي يعبر عن الرمزية الدينية يعكس أيضا التلاحم الشعبي للمصريين مسلم ومسيحي دون اختلاف ، وهذا التعايش هو الذي افرز هذا التنوع الهائل لعمارة المساجد والكنائس وهو ما نقوم بعرضه من خلال هذا المعرض الذي يضم اكثر من ١٢٠ صورة فوتوغرافية توضح الزخم العمراني للعمارة الدينية المصرية ،

ويستمر المعرض حتي نهاية الأسبوع.



حضر الافتتاح د. ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق ، ودكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية و د. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهوديه ومدير قصر الامير طاز والكاتب محمد بغدادي ، والعديد من الشخصيات العامة المهتمة بالتراث المعماري والثقافي ، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين. يذكر أن صالون نفرتيتي قام بإعداده ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام هن السيدات " مشيرة موسي ، كاميليا عتريس ، وفاء عبدالحميد ، اماني عبدالحميد ، نيفين العارف ، فتحية الدخاخني.