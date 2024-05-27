وكيل تعليم المنوفية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية في اليوم الثالث

ترأس محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظ المنوفية، اليوم الإثنين الموافق 2024/5/27، غرفة العمليات الرئيسية، بحضور جميع أعضاء الغرفة ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد الفولي، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى مدار اليوم ،مع جميع غرف عمليات الإدارات، والمحافظة والوزارة، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان.

ومن داخل غرفة العمليات تابع مدير المديرية انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية باللجان بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أية تجاوزات باللجان ووضع حلول فورية لأية معوقات من شأنها التأثير سلبا على حسن سير الامتحانات

وتابع وكيل تعليم المنوفية على دخول الطلاب للجان ، فى إطار من الانضباط ، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكد أنه لم تصل حتي الآن للغرفة أي شكوي من شأنها تعكير صفو الامتحانات .