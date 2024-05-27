عاجل.. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الزهور بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف محيط مركز إيواء نازحين تابع للأونروا في شارع صلاح الدين شرق دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.