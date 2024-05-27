اعتراض 200 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق دونيتسك

صرحت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الروسية قامت باعتراضما يقرب من 200 طائرة أوكرانية بدون طيار (UAVs) فوق المدن الكبرى في جمهورية دونيتسك الشعبية (DPR) خلال الأسبوع الماضي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال جهاز الأمن الفيدرالي: "في الأسبوع الماضي، اكتشف قسم جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قام بـ اعتراض 197 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق دونيتسك وماكييفكا وأفدييفكا وجورلوفكا".

كما تم تدمير ثلاث طائرات بدون طيار تحمل عبوات ناسفة فوق ثلاث مناطق في دونيتسك، وتم العثور على متفجرة أسقطتها طائرة بدون طيار في مبنى مدرسة في منطقة كيروفسكي بالمدينة، وتم تدمير جميع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها من قبل خبراء القنابل في الإدارة.

الدفاع الروسية: اعتراض 12 طائرة بدون طيار فوق بريانسك

وفي سياق آخر أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 12 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل، وقالت أنه خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا، بحسب "تاس".

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة بريانسك، وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرة بدون طيار أخرى فوق أراضي منطقة بيلغورود، وتم تدمير أربع طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة كراسنودار، وتم تدمير واعتراض ست طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة أوريول".

وذكر رئيس إدارة الإطفاء الإقليمية أندريه كليتشكوف في وقت سابق أن سائق إدارة الإطفاء الإقليمية توفي في حادث تحطم طائرة بدون طيار على أراضي محطة وقود في مدينة ليفني بمنطقة أوريول الروسية، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين.