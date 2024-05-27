اليابان وكوريا وأمريكا ينددون بإطلاق بيونج يانج لقمر صناعي

ينتهك قرارات الأمم المتحدة

مع استمرار التوترات في شبه الجزيرة الكورية..أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتبر إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتدعو كوريا الشمالية إلى التخلي عن خططها.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، يعتقد ممثلو اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن "أي إطلاق باستخدام التكنولوجيا الباليستية يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، كما أكدوا على أنهم سيواصلوا التعاون في مجال الأمن.

وفي وقت سابق، أفاد خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخططها لإطلاق قمر صناعي بين 27 مايو و4 يونيو، ولوحظ أن "الإطلاق سيتم في اتجاه بحر الصين الشرقي وجزيرة لوزون الفلبينية، والمناطق التي من المتوقع أن تسقط فيها مراحل الصواريخ تقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

كما أصدر خفر السواحل تحذيرًا للسفن بضرورة توخي الحذر عند المرور عبر هذه المناطق.

يذكر أنه في 21 نوفمبر 2023، أطلقت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للاستطلاع، ماليغيونغ-1، بعد محاولتين فاشلتين، وبعد ذلك، أعلنت بيونغ يانغ عزمها إطلاق ثلاثة أقمار أخرى في عام 2024.

