رمضان صبحي يواجه شبح الإيقاف لـ 3 سنوات بعد فضيحة منشطات

أثار نبأ إيقاف رمضان صبحي نجم المنتخب المصري ونادي بيراميدز، موجة من الجدل في الوسط الرياضي، بعد اتهامه بالتلاعب في عينة تحليل المنشطات.

وتعود أزمة صبحي إلى شهور مضت، عندما تم الكشف عن وجود مخالفات في عينة تحليله، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل إدارة مكافحة المنشطات.

وبعد تجدد الاتهامات، طالبت إدارة مكافحة المنشطات بإيقاف صبحي مؤقتًا لحين التأكد النهائي من موقفه، من خلال جلسة استماع ستُعقد قريبًا.

ويواجه صبحي عقوبة قاسية قد تصل إلى الإيقاف لمدة 3 سنوات، مع حد أدنى 6 أشهر، في حال ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه.

يُذكر أن صبحي يعتبر من أهم لاعبي المنتخب المصري ونادي بيراميدز، وله مسيرة مميزة في الملاعب المصرية والأوروبية.

وتأتي هذه الأزمة لتُلقي بظلالها على مستقبل صبحي الرياضي، وتُثير قلق جماهيره ومحبيه.

تسعى إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة مع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، قبل التجديد الرسمي لناديه، في محاولة لإقناعة بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الصيف الحالي.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن رمضان صبحي لم يوقع على عقود تجديده لبيراميدز حتى الآن بالرغم من توصلهم لاتفاقات نهائية.

وأضاف شبانة أن تأخر بيراميدز في حسم الاتفاق مع رمضان صبحي هو ما جعل الزمالك حاليا يتدخل في الصفقة في محاولة للظفر بها بالأمتار الأخيرة لدعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم والقناة الناقلة :

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمعهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

