حجاج بيت الله الحرام.. احذروا ضربات الشمس واتبعوا هذه التعليمات

حرصًا على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، أصدرت وزارة الصحة والسكان إرشادات مهمة للتعامل مع حالات الإصابة بضربات الشمس خلال أداء مناسك الحج.

في حال اشتباهك بإصابة أحد الحجاج بضربة شمس، اتبع الخطوات التالية:

1. نقل المصاب إلى مكان بارد، ابتعد فورًا عن أشعة الشمس الحارقة، وانقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد قدر الإمكان.

2. تبريد الجسم، استخدم الماء لتبريد الجسم، مع التركيز على منطقة الرقبة والرأس لتسريع عملية التبريد.

3. إزالة الملابس الخارجية، خفف من ملابس المصاب قدر الإمكان لتسهيل تبريد جسمه.

4. تعويض السوائل، شجع المصاب على شرب الماء أو المحاليل لتعويض السوائل المفقودة ومنع الجفاف.

5. توفير مصدر هواء، استخدم مروحة أو أي وسيلة أخرى لتوفير مصدر هواء للمساعدة في تبريد الجسم.

6. التوجه لأقرب مستشفى، اسرع بنقل المصاب إلى أقرب مركز طبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتؤكد وزارة الصحة على أهمية اتباع هذه الإرشادات الوقائية لضمان سلامة الحجاج، وتُشير إلى تواجد فرقها الطبية في جميع أنحاء المشاعر المقدسة لتقديم المساعدة الفورية في أي حالة طارئة.

تدعو الوزارة جميع الحجاج إلى الالتزام بهذه التعليمات والنصائح، وتُحذر من مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال موسم الحج، مع ضرورة، ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة وقبعات واسعة، وشرب الماء بانتظام، وتجنب النشاط البدني خلال ساعات الذروة، والاستراحة في الظل قدر الإمكان.

الحج البري

ومع اقتراب بدء مناسك الحج لموسم 1445هـ، وفى ضوء تنوع برامج الحج المقدمة من شركات السياحة والتي تتراوح مستوياتها من حج الخمس النجوم إلى الحج البري، أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام.

وتنطلق أولى رحلات حج 2024 البري يوم 23 ذو القعدة، بينما أولى رحلات موسم الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة.

وشهدت أسعار الحج البري 2024، ارتفاعًا الموسم الحالي 1445 هجرية، بعد إضافة سعر النقل.

أسعار الحج البري 2024

1- أسعار الحج البري 2024، برنامج «تحسين سكن 4 و5 نجوم»، الذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترًا مربعًا، يبلغ سعره 225 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة سعر النقل 191 ألف جنيه.

2- أسعار الحج البري 2024، برنامج «تحسين سكن 4 و5 نجوم»، الذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكي 250 مترًا مربعًا، يبلغ سعره 230 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة قيمة النقل 195 ألف جنيه.

3- أسعار الحج البري 2024، برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1750 مترًا، يبلغ سعره 260 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة النقل 225 ألف جنيه.



أسعار الحج السياحي 2024



1- سعر الحج السياحي 5 نجوم:

- صف أول مباشر على الحرم، وحتى 250 مترًا بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثاني من 250 مترا إلى 1250 مترًا بسعر 390 ألف جنيه.

2- سعر الحج السياحى:

- اقتصادي طيران: موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا بسعر 260 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا بسعر 230 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترًا وحتى 750 مترًا بسعر 226 ألف جنيه.