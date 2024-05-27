رفيق الطويل: مهرجان الطبول بيوصل رسالتنا الفلسطينية للعالم

أعرب الفنان رفيق الطويل مسئول فريق الدبكة الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" عن سعادته بمشاركته للمرة السادسة على التوالي في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الدورة الحادية عشر، الذي أنطلق مساء أمس على مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر في الساعة التاسعة مساء.

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية



وأكد انه لم يشعر بالغربة وسط حب وإمتنان المصريين له ولفرقته الكبيرة المكونة من 150 فنان وفنانة من جنسيات مختلفه بالوطن العربي.

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية



وأوضح أن مشاركته في مهرجان الطبول تعطي له الفرصة لتوصيل رسالتهم للعالم وان الفلسطينيين قادرين على المواجهة ويملكون الشجاعة الكاملة للمحافظة على أرضهم وعرضهم، قائلًا: "أحنا من الفرق دائمة المشاركة في مهرجان الطبول، نعتز كثيرًا بهذة المشاركة ولكن هذة المرة تختلف كثيرًا عن المرات السابقة بسبب الأحداث المحزنة التي تحدث داخل وطنا فلسطين على أرض غزة ولأهالينا هناك ولكن انشالله نقدر نوصل رسالة ان الشعب الفلسطيني شعب شجاع وصامد قادر على أظهار إبداعه وهو في قمة حزنه " .

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية



وأضاف انه يشعر بالسعادة عندما يقدم عروضه الفنية الفلسطينية أمام الشعب المصري، دائما ما يشعر بالحب والدفء وكأنه يعيش في وطنه فلسطين؛ لحدوث مزيج كبير بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري فلا تفارقنا سياسه، لانه روح واحد، لان الدم اتمزج مع بعضه البعض.

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية



اختم تصريحاته بتوجيه رسالة لكل من يراه، قائلًا: " ادعو الجميع ان يتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويشعر بالقضية الفلسطينية العادلة، بتضامنكم نستطيع أن نقف أمام الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، هنقدر ننتصر أنشالله ونعرض عروضنا الفنية من القدس ، ونعيش في أمن وسلام عن قريب ".



والأن نعرض لكم أبرز المعلومات عن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

انطلقت الدورة الـ 11 من مهرجان الطبول الدولى للموسيقى والفنون الشعبية، مساء الأحد، بمسرح القاهرة الشمالي بساحة شارع المعز الأثري، وهى الدورة التي تقرر إهدائها لرائد المواويل الشعبية المطرب محمد طه.

يستمر المهرجان من اليوم الأحد ٢٦ مايو وحتى 1 يونيو المقبل، ويأتي الانطلاق بمشاركة جميع الفرق بمسرح سور القاهرة الشمالى بجوار باب النصر.

يشهد المهرجان فعاليات مهمة أبرزها إقامه معرض وورش في فنون الدمي والعرائس والماريونيت تحت إشراف الفنان محمد فوزي ويشارك أكثر من ٢٠ فنانا وفنانة في فن العرائس والماريونيت.

وأقيمت ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الطبول تنوية وتحية خاصة من الفرق الفلسطيني، وجاءت التحية للشعب الفلسطيني بمشاركة الثلاثين فرقة المشاركة والتي تضم مختلف جنسيات وأعراق العالم