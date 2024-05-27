بعد ليلة الحنة..ياسمين رئيس تُثير فضول المتابعين بفستان أبيض

أثارت الفنانة “ياسمين رئيس” حيرة متابعيها، بعد نشر صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ياسمين رئيس بفستان أبيض:

ظهرت الفنانة “ياسمين رئيس" فى الصور وهى ترتدى فستان أبيض بسيط ومكياج جرئ، وعلقت عليها قائلة، "الفستان الأبيض".

زاد فضول المتابعين لمعرفة هل هذا فستان الزفاف، بعد أن احتفلت بليلة الحنة أم من كواليس تصوير فيلمها الجديد، ولكن التزمت “ياسمين رئيس” الصمت وعدم التعليق.

احتفلت “ياسمين رئيس” مساء الخميس 23 مايو الجاري بليلة الحنة الخاصة بها، في حفل حضرته مجموعة من صديقاتها المقربات ومنهن دينا الشربيني، وصبا مبارك، وميرهان حسين، ونجلاء بدر، ودنيا سامي، والمؤلفة رنا أبو الريش.

وأطلت ياسمين رئيس بتنورة بيضاء قصيرة وتوب أبيض وطرحة، وغنت ورقصت مع صديقاتها،وظهرت في فيديو لحظة وصولها إلى مكان الاحتفال وفي انتظارها صديقاتها، وقامت دينا الشربيني بإطلاق الزغاريد احتفالا بها.

تشارك “ياسمين رئيس” في بطولة فيلم يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" تم الإعلان عن البدء في إنتاجه منذ فترة، كشف المخرج أحمد عبد الله في أنه يشارك في إنتاج "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" مع شركة Film Clinic ومحمد حفظي..

يدور الفيلم حول امرأة من حي فقير على وشك الزواج، يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة حتمية في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

يذكر أن ياسمين رئيس عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "جودر"، المستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

من هى ياسمين رئيس:

ياسمين رئيس، ممثلة مصرية بدأت أول أدوارها في مسلسل “عرض خاص”، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم “فتاة المصنع” الذي حقق نجاحًا باهرًا ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.