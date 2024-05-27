أبرز الفوائد الجمالية لزيت الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الثمار الصحية والغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بشكل ضروري هي تضُّم بين قشورها منجمًا من الفيتامينات والمعادن التي يصل تِعدادها إلى ما يُقارب الـ20، أهمّها: البوتاسيوم، فيتامين B6، فيتامين C، وفيتامين E وحمض الفوليك، إلى جانب ما تحويه من الألياف والدهون التي تطيل فترة الشعور بالشبع، ومُضادّات الأكسدة التي تُساهم في أداء العديد من الأدوار الوقائيّة بوجه عدد من الأمراض التي يخشاها الجميع كالسرطان وغيره.

وكشفت مجلة "فرويندين" إن لزيت الأفوكادو تأثيرات مشابهة لزيت جوز الهند، لكنه غير شائع الاستعمال حتى الآن.

وأضافت المجلة الألمانية أنه يحتوي على 85% من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أحماض، أوميغا 3 و9، والعديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون E وA وD، ولذلك يمكن إدراجه للعناية بالبشرة، لأنه يوفر خصائص ترطيب مثالية.

ويعتمد على زيت الأفوكادو في تصنيع الكثير من مستحضرات التجميل بدءاً من الكريمات، وغسول الجسم، ومنتجات العناية بالشعر، كما يمكن استعماله في شكله النقي للعناية بالبشرة.

وتتمثل ميزته الكبرى فيما يعرف بـ "تأثير المسارات الزلقة"، لأنه يساعد البشرة على امتصاص المواد الفعالة الأخرى

ويساعد زيت الأفوكادو على علاج البشرة الجافة والمتشققة والحساسة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض البالميتوليك، وبفضل الأحماض الدهنية أوميغا 9 المغذية فإنه يساعد ضد الاحمرار والحكة والتهاب البشرة.

ويمكن الاعتماد عليه في العناية بالوجه، لأنه لا يسد المسام، ويناسب البشرة الدهنية وغير النقية، ويمنح البشرة الجافة الترطيب المطلوب.

وتعمل الفيتامينات الكثيرة فيه على مكافحة شيخوخة البشرة وتدعم تجديدها، وتحفيز التمثيل الغذائي للخلايا.