شريف عبد المنعم: الأهلي ينافس نفسه في أفريقيا

أشاد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي في المباراة النهائية.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فريق الأهلي ينافس نفسه في إفريقيا واستحق التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي ".

وتابع عبد المنعم: "فريق الأهلي حقق العديد من المكاسب بعد التتويج الإفريقي وقدم صورة مشرفة للكرة المصرية في أفريقيا "

وأضاف: " فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع ثنائي هجومي في الموسم المقبل بالاضافة إلى التعاقد مع ظهير أيسر ليكون بديل للتونسي علي معلول في الفترة المقبلة".

واختتم: "من وجهة نظري أن فريق الأهلي حقق العديد من المكاسب بعد التتويج الإفريقي على حساب الترجي التونسي ".

الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا

وأحرز الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة 12 في تاريخه بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف وحيد في لقاء الإياب الذي أقيم في استاد القاهرة أمس.

وكان الأهلي تعادل مع الترجي بدون أهداف في لقاء الذهاب على استاد رادس ليحسم الفريق الأحمر اللقب القاري للمرة 12 في تاريخه بهدف سجله روجير أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط من زمن الشوط الأول.