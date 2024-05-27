بورتو يتوج بلقب كأس البرتغال للمرة الـ20 في تاريخه

توج فريق بورتو بلقب كأس البرتغال، بعد الفوز على سبورتنج لشبونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على الملعب الوطني، في المباراة النهائية.

وفي مباراة بورتو وسبورتنج لشبونة، أحرز جيرميه جستي الهدف الأول لفريق سبورتنج لشبونة في الدقيقة 20، وتعادل بورتو عن طريق إيفانيلسون في الدقيقة 25، وفي الشوط الإضافي الأول أحرز فريق بورتو هدف الفوز في الدقيقة 100 عن طريق مهدي طارمي من ركلة جزاء.

بورتو يفوز بكأس البرتغال للمرة الـ20 في تاريخه

وحقق فريق بورتو لقب كأس البرتغال للمرة الـ20 في تاريخه، ويأتي بنفيكا في الأندية الأكثر تتويجًا برصيد 26 لقبًا، فيما يملك لشبونة 17 لقبًا.

وأنهى فريق بورتو الموسم الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرتغالي، بينما دخل سبورتنج لشبونة الذي توج بلقب بطولة الدوري البرتغالي المباراة من أجل حصد لقب بطولة الكأس.

وحسم فريق بورتو تأهله إلي نهائي كأس البرتغال بعد فوزه على فيتوريا دي جيمارايش فيما حجز سبورتنج مقعدًا في نهائي كأس البرتغال بعد تعادله مع مضيفه بنفيكا.