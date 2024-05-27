طبيب يكشف عن فوائد صحية مذهلة لتناول الثوم

كشف أحد الأطباء عن 4 فوائد صحية ملحوظة لتناول الثوم بانتظام، وكيف يمكن أن يساعد في تقليل النوبات القلبية وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تناول الثوم بإنتظام

وسلط الدكتور رضا ، من الولايات المتحدة، وهو جراح تجميل وعالم كيمياء حيوية وطبيب متقاعد في مجال الطوارئ الضوء على الفوائد الصحية غير العادية لدمج الثوم في الوجبات الغذائية في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بتيك توك .

فوائد تناول الثوم

يوضح الدكتور رضا أن الاستهلاك المنتظم للثوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعزى هذه الفائدة إلى قدرة الثوم على تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول ومنع تكوين جلطات الدم، وفقا لموقع Science Direct.

ويشير الدكتور رضا إلى أن استهلاك هذا المكون الشائع في المطبخ يعادل تناول أدوية معينة لضغط الدم.

الفائدة الثالثة التي تمت مناقشتها في الفيديو هي خصائص الثوم القوية المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

وبحسب الطبيب، فإن هذه التأثيرات ناتجة عن مركب يسمى الأليسين، الذي يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات المختلفة وتعزيز جهاز المناعة.

وأخيرًا، يسلط الدكتور رضا الضوء على أن استهلاك الثوم مرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون وسرطان المعدة وحتى سرطان الرئة.

وعلى الرغم من هذه المزايا، ينصح الدكتور رضا بالحذر ويوصي باستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل جعل الثوم جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي.

ويحذر قائلاً: "إن له بعض تأثيرات تسييل الدم، مما يعني أنه لا يجب تناوله إذا كنت تخطط لإجراء عملية جراحية لذا احرص على عدم تناول الكثير من الثوم وتحدث إلى طبيبك قبل القيام بذلك".

وتأتي تلك الفوائد العظيمة في الوقت الذي شاركت فيه خبيرة أخرى، الدكتورة ميغان روسي، خدعة بسيطة للتخلص من رائحة الثوم دون الحاجة إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة وتتضمن تناول قطعة معينة من الفاكهة.