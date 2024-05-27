مزور المحررات الرسمية يُقر بجريمته أمام جهات التحقيق

مثل المتهم بتزوير المحررات الرسمية وأختام الدولة، أمام جهات التحقيق، لمواجهته فيما اقترفت يداهم، بعدما تم القبض عليهم أثناء ممارسته لهذا النشاط الإجرامي من خلال شقة سكنية تحولت إلى وكر لممارسة جرائمه.

وتمكن أجهزة الأمن، من القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وأختام الدولة، وذلك بعد تلقي معلومات عن ممارسته لهذا النشاط الإجرامي من خلال شقة سكنية تحولت إلى وكر لممارسة جرائمه.

وعثر رجال المباحث بحوزة المتهمين العديد من الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، تشمل: جهاز كمبيوتر محمول، ماسح ضوئي، طابعة، آلتين لتقطيع وتغليف الكارنيهات، مجموعة من المحررات والمستندات المزورة، 15 أكلاشيه، خاتم مقلد لشعار الجمهورية، شهادات استثمار وكشوف حسابات بنكية مزورة، أوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة، مؤهلات وشهادات وإفادات "قيد وفصل" مزورة.

اعتراف المتهمين

اعترف المتهم خلال التحقيقات بممارسته نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وأختام الدولة.

أكد المتهم أن الأدوات المضبوطة بحوزته كانت تُستخدم في عمليات التزوير.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عنصرين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

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وتبين أن بحوزتهما (80 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وفي إطار ما أكدته معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏