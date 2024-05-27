مدرب الإسماعيلي يعلق على مستوى ايريك تراوري

علق حمد إبراهيم المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مستوى ايريك تراوري مهاجم الفريق والذي ظهر عليه أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الأحد.

وانتهت مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

-وقال حمد إبراهيم :" إيريك تراوري كنا نعرف أن مستواه سوف يزيد بشكل تصاعدي وفي النهاية منظومة الإسماعيلي جماعية".

وعلى جانب آخر ، ظهرت ملامح الحزن على إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عقب تعادل الدراويش مساء أمس الأحد مع البنك الأهلي بهدفين .

ورفض إيهاب جلال منح لاعبي الدراويش راحه سلبيه عقب التعادل وقرر مواصلة الانتظام في التدريبات بداية من اليوم الإثنين والتحضير المباراة القادمة .

ويبدأ الإسماعيلي غداً التحضير لمواجهة نظيره فريق القناة في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الخميس القادم بدور ال٣٢ ببطولة كأس مصر .

وخلال لقاء الإسماعيلي والبنك الأهلي ، تقدم أسامة فيصل بالهدف الأهلي للبنك الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف ياو أنور الهدف الثاني لفريق البنك في الدقيقة 75.

فيما قلص إيريك تراوري النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 80، بينما تعادل عمر ممدوح للدراويش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بـ 23 نقطة.

