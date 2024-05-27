غرق طفلة داخل ترعة مجاورة لمنزلهم بطما

استقبل مستشفى طما المركزي طفلة في الرابعة من عمرها تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جثة هامدة لقيت مصرعها أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لمنزلهم إختل توازنها وإنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدى إلى غرقها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "قمر . ح . ع . ح" 4 سنوات جثة هامدة إدعاء غرق بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال قال كل من :- والدتها "منال . ع . ع . ا" 30 سنة ربة منزل وجدها لوالدها "عبد العال . ح . م . م" 65 سنة مزارع يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء لهو المذكورة على حافة الترعة المجاورة لمسكنها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لوفاتها ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على شخص بالمعاش بتهمة النصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "حمدي . م . ا . ع" 45 سنة صاحب مكتب إستيراد خاص وعدد " 7 " آخرين يقيمون دائرة مركز المنشاه بتضررهم من "السيد . ا . ح . ع" 66 سنة بالمعاش ومقيم دائرة مركز المنشاه لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 4.490.000 أربعه ملايين وأربعمائة وتسعون ألف جنيه ] بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .