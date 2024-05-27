الأزهر ينعى الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني

ينعى الأزهر الشريف، الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني، الذي ‏وافتْه المنية اليوم الأحد، بعد رحلة قضاها في نشر علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وترك عددًا من الكتب والمؤلفات التي ستظل منهلا لطلاب العلم والباحثين.

كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وطلبة العلم والباحثين، داعيًا ‏المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ اجِعُونَ}.

الجامع الأزهر يجري مقابلات شخصية لحملة الماجستير والدكتوراه للمشاركة في برامج الأروقة

في سياق آخر انطلقت الأحد بالجامع الأزهر، المقابلات الشخصية - الفكرية والتخصصية- لحملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالأزهر، للاستعانة بهم في برامج الرواق الأزهري، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتتفيذا لتعليمات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وأعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، في ديسمبر الماضي عن فتح باب التقدم للمشاركة في برامج الرواق الأزهرى وأنشطته في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف من حملة الماجستير والدكتوراة.

وقال د. عبد المنعم فؤاد، إنه وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفي إطار التوسع في أنشطة وبرامج الرواق الأزهري، يجري الجامع الأزهر الاختبارات الدورية والمقابلات المستمرة لاختيار أفضل المشاركين في مختلف التخصصات وذلك للنهوض بتجربة الرواق الأزهري، ومن المتوقع أن يتم تقييم المتقدمين في المقابلات الشخصية بناءً على مهاراتهم وخبراتهم الأكاديمية، وقدرتهم على التواصل وتبسيط المفاهيم العلمية، وقدرتهم على البحث والتحليل في مجالاتهم.

عودة: المقابلات الشخصية تأتي في إطار استراتيجية الجامع الأزهر لجذب وتعيين الكوادر الأكاديمية المتميزة

من جهته، أكد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه المقابلات الشخصية تأتي في إطار استراتيجية الجامع الأزهر لجذب وتعيين الكوادر الأكاديمية المتميزة وتمكينها من المساهمة في تطوير التعليم والبحث العلمي بالرواق الأزهري.

وأضاف قائلاً: "نحن نسعى للاستفادة من خبرات حملة الماجستير والدكتوراه المتميزين لتعزيز جودة التدريس وتحسين المستوى التعليمي بالرواق الأزهري. وتعد هذه الخطوة الجديدة خطوة هامة في سعي الجامع الأزهر لتعزيز مكانته وتحقيق التفوق الأكاديمي في مجال التعليم الإسلامي".

وتابع: إن المقابلات ستمتد لمدة أسبوع يتم اجراؤها في مختلف التخصصات؛ اللغة العربية، والفقه، والحديث، والدعوة، والعقيدة والتفسير وعلوم القرآن الكريم، ويستضيف الجامع الأزهر خلالها نخبة متميزة من أساتذة جامعة الأزهر في مختلف التخصصات.

يذكر أن الإدارة العامة للجامع الأزهر اشترطت أن يكون المتقدم من حملة الماجستير أو الدكتوراه المتخصصين في العلوم الشرعية أو العربية أو المجال التربوي وثيق الصلة بالعلوم الشرعية والعربية، وعلى أن يكون العمل بنظام الساعة - أجر مقابل العمل - بعد مواعيد العمل الرسمية.