تمهيداً لإقالته.. مانشستر يونايتد يحدد بديل المدرب إيريك تين هاج

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحركاته الرسمية، من أجل الوصول إلى إبرام صفقة منتظرة مع مدير فني جديد، تمهيدا للإطاحة بالمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وبات مصير المدير الفني الحالي، تين هاج، غامضا بسبب نتائج الفريق الكارثية على مدار الموسم المنقضي، رغم تتويج المان يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.

وعقدت إدارة اليونايتد محادثات مع ممثلي المدرب الدنماركي توماس فرانك، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حال إقالة تين هاج من منصبه.

وتعكف إدارة نادي الشياطين الحمر، تقييم تجربة المدرب تين هاج على مدار الموسم الماضي، دون التأثر بالنهاية السعيدة في ملعب ويمبلي، لاسيما بعد احتلال الفريق أسوأ مركز في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج، حيث حل قطب مانشستر الكبير في المركز الثامن.

ويتولى توماس فرانك تدريب فريق برينتفورد، فيما أصبح بوكيتينو بلا وظيفة فنية حاليا، وذلك بعد إقالته المفاجئة من تشيلسي قبل بضعة أيام ماضية.

موعد إنطلاق الدورى الانجليزى الممتاز 2024-2025

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق موسم 2024-2025، يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر فرصة للراحة، خصوصًا في ظل ازدحام فترة الصيف ببطولات (كأس الأمم الأوروبية، كوبا أمريكا، دورة الألعاب الأولمبية).

ووضعت الرابطة الإنجليزية موعدًا محددًا لنهاية الموسم المقبل من دوري بريميرليج الممتاز، حيث سيكون يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.

يذكر ان بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحظى بأهمية ومتابعة كبيرة من ملايين محبي كرة القدم حول العالم، كونها تعتبر المسابقة الكروية الأشرس و الأقوى عالمياً، نظرًا لحجم المنافسة الشرسة بين الفرق وقوة المباريات، من أول لقاء حتى صافرة نهاية المسابقة.

وما يدل على ذلك، نسخة الموسم الأخير من مسابقة البريميرليج (2023-2024)، وقوة وحجم المنافسة الشرسة في البطولة، حيث ظل الصراع قائمًا على اللقب بين الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال حتى ختام الجولة الأخيرة.

ما هي الأندية الصاعدة إلى البريميرليج 2024/ 2025؟

تأهل الثنائي، ليستر سيتي وإبسويتش تاون إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 بصورة مباشرة بعد حسم المركزين الأول والثاني.

أما عبر الملحق، فوصل ليدز وساوثامبتون للمباراة النهائية ليفوز الأخير بهدف نظيف ويعود إلى دوري الأضواء والشهرة، ويشارك في منافسات البريمييرليج 2025.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت موعد انطلاق موسم 2024-2025، ليكون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر فرصة للراحة.