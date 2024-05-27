ما هي الأندية الإنجليزية المتأهلة لـ دوري أبطال أوروبا 2025؟

قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 4 مقاعد لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد حسم المقاعد الأربعة، كل من مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول وأستون فيلا.

بينما تأهل فريق توتنهام إلى الدوري الأوروبي كونه صاحب المركز الخامس، فيما لحق به، مانشستر يونايتد، بفضل فوزه بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، رغم احتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج.

ما هي الأندية الإنجليزية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2025؟

كما وصل نادي تشيلسي، إلى منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ليشارك في البطولة المقبلة، نسخة موسم 2024/2025.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت موعد انطلاق موسم 2024-2025، ليكون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر فرصة للراحة.

يذكر ان بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحظى بأهمية ومتابعة كبيرة من ملايين محبي كرة القدم حول العالم، كونها تعتبر المسابقة الكروية الأشرس و الأقوى عالمياً، نظرًا لحجم المنافسة الشرسة بين الفرق وقوة المباريات، من أول لقاء حتى صافرة نهاية المسابقة.

وما يدل على ذلك، نسخة الموسم الأخير من مسابقة البريميرليج (2023-2024)، وقوة وحجم المنافسة الشرسة في البطولة، حيث ظل الصراع قائمًا على اللقب بين الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال حتى ختام الجولة الأخيرة.