أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق موسم 2024-2025، يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر فرصة للراحة، خصوصًا في ظل ازدحام فترة الصيف ببطولات (كأس الأمم الأوروبية، كوبا أمريكا، دورة الألعاب الأولمبية).

موعد إنطلاق الدورى الانجليزى الممتاز 2024-2025

ووضعت الرابطة الإنجليزية موعدًا محددًا لنهاية الموسم المقبل من دوري بريميرليج الممتاز، حيث سيكون يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.

يذكر ان بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحظى بأهمية ومتابعة كبيرة من ملايين محبي كرة القدم حول العالم، كونها تعتبر المسابقة الكروية الأشرس و الأقوى عالمياً، نظرًا لحجم المنافسة الشرسة بين الفرق وقوة المباريات، من أول لقاء حتى صافرة نهاية المسابقة.

وما يدل على ذلك، نسخة الموسم الأخير من مسابقة البريميرليج (2023-2024)، وقوة وحجم المنافسة الشرسة في البطولة، حيث ظل الصراع قائمًا على اللقب بين الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال حتى ختام الجولة الأخيرة.