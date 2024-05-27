أستاذ أدب عبري: هناك تيارًا من اليهود يناهض الصهيونية (فيديو)

أكد أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، أن هناك جزءًا كبيرًا من المجتمع الإسرائيلي يتشدد في الدين، بينما الأغلبية الساحقة تنتمي إلى العلمانية.

وأضاف أستاذ الأدب العبري، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "ten"، مساء اليوم أن هناك تيارًا من اليهود المناهضين للصهيونية، والذين يدعون إلى الحصول على جواز سفر من الأمم المتحدة دون جنسية، مؤكدًا استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لضعف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب فساده، والفوضى السياسية الكبيرة في الدولة.

وأشار أستاذ الأدب العبري إلى أن دولة الاحتلال تقتصر الآن على منطقة حيفا جنوبًا، مشيرًا إلى تنامي المطالب بعودة الإسرائيليين إلى شمال الدولة بعد الهجمات التي شنها حزب الله.

وأوضح أن محاولة تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني، وعلامة على فشل القادة السياسيين في القدرة على الحوار السياسي.

استُشهِد 13 فلسطينيًا وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة خلة في بلدة جباليا النزلة؛ ما أدى لاستشهاد 13 شخصا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة العشرات.



وأضافت أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني تواصل البحث عن ناجين أو شهداء تحت الركام بعد أن سوت صواريخ الاحتلال المنزل بالأرض.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35 ألفا و984 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و80 ألفا و643 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير يقتحم حي الشيخ جراح

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف إيتمار بن جفير، مساء الأحد، حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مُشددة، وسط احتفال المُستوطنين بعيد الشعلة، داخل وفي مُحيط مغارة بالحي يدعون أن بداخلها قبر "شمعون الصديق".

ومنذ مساء أمس السبت، يستفز المُستوطنون المُقتحمون سكان الحي الفلسطينيين، بتشغيل أغان صاخبة.

وقالت لجنة الحي، إن الشيخ جراح يشهد إغلاقا كاملا من صباح اليوم ويمنع التنقل داخل شوارعه، لتسهيل حركة المستوطنين بعد الاستيلاء على الأرض المفتوحة فيه وتجريفها تمهيدا لإقامة الاحتفال الاستيطاني التهويدي.

وأوضحت أن الأهالي يشعرون بخوف شديد، خاصة أنهم مسجونون داخل منازلهم وسط تواجد المئات من عناصر شرطة الاحتلال، وتعرضهم لاستفزازات المستوطنين واعتداءاتهم، والخشية على منازلهم من المستوطنين القادمين للحي، خاصة أنهم يحملون أسلحة.

وحذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد المنطقة بأسرها ويؤدي إلى توسيع دائرة الصراع فيها.