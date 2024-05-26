أنتصار عبدالفتاح: مهرجان الطبول رسالة سلام للعالم من أرض مصر

انطلق منذ قليل أول أيام المهرجان الدولي للطبول وللفنون التراثية الدورة الحادية عشر، بمشاركة جميع الفرق بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر في الساعه التاسعة مساء.

واكد الفنان تنتصار عبدالفتاح ان هذة الدورة تمت باستعانه فرق من السفارات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات الشعوب لتصبح مصر رسالة سلام للعالم كعادتها.

واضاف ان تم إقامة المهرجان بمشاركة ٣٠ فرقه من مختلف الدول لتكن مصر ملئية بالكنوز من المواهب والاصوات العذبه ، لانها مهد الثقافات المختلفه ومنبع الفنون في الوطن العربي

واستكمل ان المهرجان يشهد فعاليات مهمة بالاضافة لإقامه معرض وورش في فنون الدمي والعرائس والماريونيت تحت إشراف الفنان محمد فوزي ويشارك أكثر من ٢٠ فنانا وفنانة في فن العرائس والماريونيت.

واوضح ان هذة الدورة مليئة بالاصوات العذبه التي تطرب اذان الجماهير من جديد، كما شارك اليوم عرض الإفتتاح عدة فرق فنيه ابرزها فرقة السمسميه وفرقة رضا للفنون الاستعراضية وفرقة اليابان والهند و البرازيل والفرقة القوميه للفنون الشعبية و فرقة جنوب السودان وفرقة الدبكة الفلسطينية وغيرها.

واشار ان هناك أربعة واماكن تقام فيها باقي عروض المهرجان وهي مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار بوابة النصر و ساحة الهناجر وقصر الامير طاز وبيت السناري بالسيده زينب، حيث تبدا العروض من الساعه ٩ مساء والدخول مجانا.

واختتم أن تقام عروض المهرجان حتي يوم ١ يونيو وهناك العديد من المفاجأت التي تسعد الجماهير.