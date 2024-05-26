دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تناولها سم الفئران في جرجا

صرحت النيابة العامة بدفن جثة ربة منزل في منتصف العقد السابع من العمر تقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج لقيت مصرعها إثر تناولها سم فئران حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة سيئة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "خيرية . م . ا . م" 65 سنة ربة منزل جثة هامده إدعاء تناول سم فئران تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقها "سمير . م . ا . م" 62 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة لسوء حالتها النفسية ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في محل خردوات بسبب ماس كهربائي وامتدت النيران لمحلين مجاورين نتج عنه احتراق محتويات المحلات دون إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمحل خردوات ملك "مدحت . غ . ل" 43 سنة يقيم بذات العنوان وإمتد لمحلين ملاصقين ملك كلاً من :- "روماني . ا . ل" 43 سنة صاحب محل أحذية و"صبري . ا . غ" 45 سنة صاحب محل أسماك ومقيمان بذات العنوان وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات بمحل الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .