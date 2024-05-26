هيفاء وهبي.. ٢٠ صورة جريئة لمطربة " الواوا"

أحدث الظهور الأخير للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن أوضحت كاميرات المصورين على السجادة الحمراء تجاعيد وجهها وملامح تقدمها في العمر.

وتعددت التعليقات المهاجمة لهيفاء وهبي كونها تحاول الظهور دائمًا كفتاة عشرينية ، ولكن على صعيد آخر جاءت الكثير من التعليقات المدافعة عنها ومن بينها ما: " هيفاء ليست مجرد امرأة جميلة وهذا هو سرّها، هيفاء روح عصفت بالعالم دون أن تجتهد في ذلك، موهبة استثنائية ولدت بها، وعقليّة مدهشة اجتهدت وعانت للوصول إليها، هيفاء مدرسة لتعليم الأنوثة دون ابتذال، دون تنازلات رغم كل ما تعرّضت له من ابتزازات نفسيّة وعاطفيّة وعمليّة واجتماعيّة"،" كبرت وشد واضح كتير في وجه هيفاء"، "علامات الكبر واضحة جدا"، "لا عمليات التجميل بتنفع"، "التجاعيد مبينة"، “ليت الشباب يعود يوما”.

وقالت سيرين عبد النور خلال لقاء تلفزيوني: "يوصلوا لربع جمال هيفاء، مش هقول نص لأنهم مش هيعرفوا، يوصلوا بس لربع جمالها وبعدين يتكلموا، هي امرأة جميلة وأنيقة ومهضومة، حلوة بكل أوقاتها".

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من هي هيفاء وهبي

مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية ، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات، أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.

حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 "النساء المرغوبات" حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الـ 18، أُختِيرت ملكة جمال جنوب لبنان، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم.

وبدأت حياتها عارضةً للأزياء، وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

و دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف، استمرت بالتمثيل وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.