أمطار ربيعية خفيفة تهطل على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري هطول أمطار ربيعية خفيفة خلال الساعات المقبلة، وذلك حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

تفاصيل الحالة الجوية:

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بما في ذلك القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد تصل شدة الأمطار إلى حد غزيرة على بعض المناطق الساحلية من الوجه البحري، مثل الإسكندرية والبحيرة والدقهلية.

ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة، مع حدوث بعض التقلبات في اتجاهها وسرعتها، ستتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و 25 درجة مئوية، مما يخلق أجواءً لطيفة ومنعشة.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد غدًا نشاط على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين :

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26

نصائح هامة للمواطنين :